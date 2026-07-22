7 TEMA Gönüllüsüne Tahliye
NATO Zirvesi öncesi yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu 7 TEMA Vakfı gönüllüsü hakkında tahliye kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Haziran'da NATO Zirvesi öncesi 'terör örgütleriyle ilişkili oldukları' iddiasıyla 241 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti.
Soruşturma kapsamında Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar ve TEMA Vakfı gönüllülerinin de aralarında bulunduğu 178 kişi 25 Haziran'da tutuklanmıştı. Mahkeme Doç. Dr. Emel Memiş'in de aralarında bulunduğu 7 TEMA Vakfı gönüllüsünün tahliyesine karar verdi.
Kaynak: ANKA
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