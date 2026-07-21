Eskişehir’deki TUSAŞ Fabrikasında Korkutan Yangın: Müdahale Sürüyor

Eskişehir’de bulunan TUSAŞ Motor Sanayii fabrikasının yıkama bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Eskişehir’deki TUSAŞ Fabrikasında Korkutan Yangın: Müdahale Sürüyor
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Olay, Esentepe Mahallesi’nde faaliyet gösteren TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın yıkama bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine 5’ten fazla itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan ekiplerin yanı sıra, fabrika bünyesindeki kendi itfaiye birimleri de alevleri kontrol altına almak için seferber oldu.

HALUK GÖRGÜN: 'CAN KAYBIMIZ YOK'

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eskişehir TEI yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Haluk Görgün, "Can kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Üzücü hadiseye dair gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak olup resmi açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemelidir. TEI ve savunma sanayii ailemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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