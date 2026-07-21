Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanchez'e Dünya Kupası Tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le yaptığı telefon görüşmesinde İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferini kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sanchez'e Dünya Kupası Tebriği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

FİLİSTİN TAVRINA DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, görüşmede İspanya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki şampiyonluğu dolayısıyla Sanchez'i tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği 'vicdani ve ahlaki tutumun', dünya genelindeki futbol taraftarlarının gönlünde de karşılık bulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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