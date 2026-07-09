CHP’de Tarihi Bölünme Resti: '21 Temmuz’da 100 Milletvekiliyle Yeni Oluşum Başlatabiliriz'

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) patlak veren 'mutlak butlan' krizi, partiyi cumhuriyet tarihinin en büyük kopuşlarından birinin eşiğine getirdi. CHP Karacasu İlçe Yönetimi tarafından düzenlenen üye ve delege toplantısına katılan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Genel Başkan’ın yalnızca parti örgütü ve kurultay delegelerinin iradesiyle seçilebileceğini ifade ederek sert mesajlar verdi.

'CHP YÖNETİMİ MAHKEME KARARIYLA BELİRLENEMEZ'

31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarıyı ve Özgür Özel liderliğindeki süreci hatırlatan Bülbül, 24 Mayıs’ta yaşanan olaylara değinerek, “Polisle ve AFAD’la parti binasına girildi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimi mahkeme kararıyla ya da Saray’ın iradesiyle belirlenemez” dedi.

Genel Merkez’de “muhalefet ruhunun kaybolduğunu” öne süren Bülbül, mahkeme kararıyla göreve geldiğini iddia ettiği yönetimin seçimlerde adayları belirleyeceği yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Hukukçu kimliğiyle mahkeme kararını incelediğini belirten Bülbül, kararın yalnızca 38. Kurultay öncesindeki yönetim organlarını kapsadığını, kurultayın yapılmasını engelleyen bir tedbir bulunmadığını savundu.

'1003 KURULTAY İMZASI GENEL MERKEZ'DE BEKLETİLİYOR'

Parti tüzüğünün 48. maddesine göre olağanüstü kurultayın toplanmasının zorunlu olduğunu belirten Bülbül, 833’ü noter onaylı olmak üzere toplam 1003 delegenin imzasının Genel Merkez’e teslim edildiğini söyledi. İmzaların kısa sürede incelenebileceğini ifade eden Bülbül, “Amaç kurultay yapmak değil, seçime kadar partiyi işgal etmek ve Saray’a muhalefet etmemektir” dedi.

'26 TEMMUZ’DAN ÖNCE KURULTAY YAPILMALI'

Mevcut yönetimin 11 Temmuz’a kadar olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermesi gerektiğini dile getiren Bülbül, 26 Temmuz’dan önce kurultay yapılmaması halinde CHP’nin seçime katılma konusunda hukuki risk yaşayabileceğini öne sürdü. Kurultayın toplanmaması durumunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne çağrı heyeti oluşturulması için başvuracaklarını belirten Bülbül, adli tatil öncesindeki sürecin kritik olduğunu söyledi.

MASADAKI ÜÇ ANKETİN SONUÇLARI

Son dört günde yaptırdıklarını belirttiği üç anketin sonuçlarını da açıklayan Bülbül, Özgür Özel liderliğindeki CHP’nin yüzde 32-35 bandında destek gördüğünü, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde oluşacak bir yapının ise yüzde 2-5 arasında oy alabileceğini iddia etti.

'21 TEMMUZ'DA YENİ BİR GÜNEŞ DOĞACAK'

Yargıtay’ın “mutlak butlan” davasına ilişkin kararını adli tatil öncesinde vermesi gerektiğini söyleyen Bülbül, şunları kaydetti:

"​Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa, seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geliyoruz. Eğer bozulmazsa, Allah'ın izniyle 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak. Biz 111 milletvekilinden 100’e yakınıyla, yeni bir oluşum olursa bütün hukuki yolları denedikten sonra bu yeni oluşumun düğmesine basacağız. Biz kaçmıyoruz, mücadelenin şeklini değiştiriyoruz. İsmet İnönü’nün dediği gibi; 'Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır.' Hepimiz yerimizi alacağız."

Kaynak: ANKA