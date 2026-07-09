Reuters’tan Çarpıcı NATO Analizi: 'Trump’ın Ankara Ziyareti Erdoğan İçin Tam Bir Zafer!'

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Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. İngiliz haber ajansı Reuters, iki liderin zirvedeki kol kola görüntülerine dayandırdığı geniş analizinde, "Trump'ın ziyareti Erdoğan için bir zafer" başlığını kullandı. Birçok yabancı diplomata göre Trump’ı bu zirveye getirebilmek bile Türkiye için başlı başına en zorlu sınavı geçmek anlamına geliyordu.

F-35 VE CAATSA YAPTIRIMLARINDA 'TRUMP' VAADİ

Zirve boyunca iki liderin kameralar karşısındaki şakalaşmaları ve samimi diyalogları dikkat çekerken, Reuters analizinde savunma sanayiine yönelik şu kritik detaylar öne çıktı:

"İki gün süren ve çarşamba günü sona eren zirve boyunca ilişkiler daha da olumlu bir havaya büründü. Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmaya istekli olduğunu söyledi ancak daha sonra bu konuda henüz kesin kararını vermediğini de ekledi. Trump ayrıca, tercümanlar aracılığıyla iletişim kurdukları görüşmelerde sık sık gülümsediği, şakalaştığı ve sarıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı defalarca övdü.

Ankara, S-400 alımının arkasında durmaya devam etse de yıllardır bu adımların atılmasını istiyordu. Söz konusu alım, o dönem ABD ve diğer NATO müttefiklerini rahatsız etmiş, güvensizlik yaratmıştı. Yine de Trump’ın vaadinin ABD Kongresi’nde dirençle karşılaşması muhtemel. Zira yasalar Türkiye’nin S-400’lere sahip olmamasını şart koşuyor. Bu durum, satın alma anlaşmasındaki son kullanıcı yükümlülükleri nedeniyle Ankara açısından Moskova’yla ilişkilerde de olası sorunlar yaratabilir."

Söylem düzeyindeki bu diplomatik ilerlemelerin, ABD mahkemesinin Halkbank davasını sonuçlandırmasından haftalar sonra gelmesi manidar bulundu.

'RUSYA’YA KARŞI SAVUNMA SETİ TÜRKİYE'

Trump'ın selefi Joe Biden döneminde insan hakları ve demokrasi vurgularıyla mesafeli tutulan ilişkilerin, bugün tamamen stratejik bir işbirliğine evrildiğine dikkat çekildi. Analizde, Batılı güçlerin Türkiye’nin iç politikasına karşı görece sessizleşmesinin iki temel nedeni açıklandı:

Savunma Sanayii Gücü: Türkiye’nin küresel ölçekte önde gelen bir askeri teknoloji ve savunma sanayii üreticisine dönüşmesi.

Türkiye’nin küresel ölçekte önde gelen bir askeri teknoloji ve savunma sanayii üreticisine dönüşmesi. NATO’nun Kalesi: Rus saldırganlığına karşı NATO’nun güneydoğu kanadında aşılması imkansız bir "set ve denge unsuru" olarak görülmesi.

'ASKERİ GÜÇ GÖSTERİSİ'

Reuters analistleri, zirvenin görsel ihtişamına da vurgu yaptı. Trump’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişi sırasında 100 atlı süvari, tören kıtası ve tarihi Osmanlı muhafızları tarafından karşılanması "askeri bir güç gösterisi" olarak nitelendirildi. İki lider yürürken gökyüzünde Türk jetlerinin kırmızı, beyaz ve mavi izler bırakarak kükremesi, analizin en çarpıcı görsel detaylarından biri olarak aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi