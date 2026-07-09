Bedelli Askerlikte Yeni Rekor! Bakanlık Tutar Belirledi, Ödemeler Başladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milyonlarca yükümlünün merakla beklediği 2026 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik takvimini ve güncel ücretini ilan etti. Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında kameraların karşısına geçen MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, yeni müracaat dönemine dair detayları paylaştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine atıfta bulunan Tuğamiral Zeki Aktürk, memur maaş katsayılarına göre belirlenen yeni miktar hakkında konuştu. Aktürk, "Buna göre bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" diyerek sürecin fiilen açıldığını duyurdu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık sözcüsünün açıklamasıyla birlikte yükümlülerin e-Devlet kapısı veya askerlik şubeleri üzerinden yapacağı başvurularda şu kriterler dikkate alınacak:

Belirlenen 472 bin 653 lira 60 kuruşluk tutar, Temmuz-Aralık 2026 dönemini kapsayan 6 aylık süreçte yapılacak tüm başvurularda sabit kalacak. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra, bakanlığın anlaşmalı olduğu kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) üzerinden ödemelerini gerçekleştirerek kura ve celp dönemini beklemeye başlayacak.

Kaynak: AA