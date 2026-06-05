CHP'de Grup Toplantısı Bilmecesi! Kılıçdaroğlu'ndan İki Günde İki Farklı Yanıt: Umarım-Elbette

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CHP’de 'mutlak butlan' kararı birçok konuda olduğu gibi TBMM'de yapılan parti grup toplantıları üzerinden de yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Geçtiğimiz salı günü toplantı Özgür Özel başkanlığında yapılırken gözler önümüzdeki salı günü (9Haziran) yapılacak toplantıya çevrilmişti. Tartışmalar devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir yanıt daha geldi.

KILIÇDAROĞLU BU KEZ NET KONUŞTU

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e gitmek üzere konutundan ayrıldığı sırada gazetecilerin “CHP Grup Toplantısı’nda sizi görecek miyiz?” sorusuna bu kez “Elbette” yanıtını verdi.

DÜN 'UMARIM' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu’na aynı soru dün de yöneltilmişti. Dünkü açıklamasında “Salı günü sizi grup toplantısında görecek miyiz?” sorusuna yalnızca “Umarım” yanıtını veren Kılıçdaroğlu’nun bugün net bir ifade kullanması dikkat çekti.

ÖZEL MANİSA'DA OLACAK

Özgür Özel'in 9 Haziran'da yapılması beklenen grup toplantısını geçen yıl hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle yapmayacağı açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşma yapma kararı almasının ardından Zeynel Emre de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Emre, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki hafta Meclis grubunda konuşma kararına ilişkin “Grup başkanı bellidir. Dolayısıyla bu konuda bizim müdahalemiz söz konusu olamaz. Meclis Başkanlığı’nın daha birkaç gün önce verdiği karardan döneceğini düşünmek istemeyiz” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi