CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş'a Etkinlik Göndermesi: Katılmasını Beklerdik

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP resepsiyonuna katılmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmesi siyasi arenada tartışmaları beraberinde getirdi.

'GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM'

Tartışmalar sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuya ilişkin sessizliğini bozarak, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu adeta rest çekti.

Yavaş açıklamasında, "Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev; siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil; Ankara’nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır" ifadelerine yer vererek, "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem" dedi.

CHP'DEN MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

Yavaş'ın açıklamaları sonrası CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunudu.

"Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe, Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik" diyen Sarı şu ifadelere yer verdi:

"9 Eylül Günü'ne denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Sayın Belediye Başkanlığı, bütün belediye başkanlarımız açısından söylüyorum bunu; 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bunu kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz.

Bu etkinliğin, daha önce olduğu gibi Genel Merkez'in etkinliği olduğuna ilişkin bir duyuruyla, CHP'den istifa etmemiş ve CHP bünyesinde bulunan bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir.

'ETKİNLİĞE KATILMASINI BEKLERDİK'

Hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir.

Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani CHP'nin üyesidir. Dolayısıyla CHP'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasi aidiyeti de CHP'dedir.

Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinliğe, Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik."

'KONGRE SÜRECİ BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI'

Öte yandan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin kongre takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP'nin eylül ayına kadar kongreye hazır hale getirilmesi planının aynı istikamette sürdüğünü belirterek, kongre sürecinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Sarı, CHP örgütünün karar mekanizmalarında daha fazla yer almasını ve örgütlerin iradesinin partinin geleceğine hakim olmasını sağlamak amacıyla örgüt reformu çerçevesinde kongreleri başlatma kararı aldıklarını söyledi.

DELEGE SEÇİMLERİ 11 KASIM'DA BAŞLIYOR

Kongre takvimine ilişkin bilgi veren Sarı, il ve ilçe kongreleri için delege seçimlerinin başlangıç tarihini 11 Kasım olarak belirlediklerini açıkladı. Sarı, 12 Aralık'tan itibaren ilçe kongrelerinin başlayacağını ifade etti.

İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongrelerinin 16 Ocak'ta başlatılacağını belirten Sarı, 14 Şubat itibarıyla CHP'nin tüm il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmış olacağını söyledi.

Sarı, 14 Şubat'ın ardından Parti Meclisi'nin toplanarak kurultay tarihini belirleyeceğini açıkladı.

'KARARIN KESİNLEŞMİŞ OLACAĞINI VARSAYIYORUZ'

Kongre sürecinde CHP hakkında devam eden mahkeme kararının da kesinleşmiş olacağını varsaydıklarını belirten Sarı, "O süre içerisinde karar kesinleşmiş olacak, öyle bir beklentimiz var. Kesinleşince Parti Meclisimizi toplayıp kesinleştireceğiz" dedi.

Sarı, kongre takvimi boyunca parti içi yarışların özgür bir biçimde yapılabileceği zemini hazırlamayı CHP yönetimi olarak görev bildiklerini ifade etti.

'HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL'

CHP'den ayrılan, küsen veya başka partilere yönelen isimlere de çağrıda bulunan Sarı, "CHP'den ayrılmış, gitmiş, kızmış, başka partiye yolculuk yapan arkadaşlarımı da CHP içinde mücadeleye çağırıyorum. Yeniden hiçbir şey için geç değil. Hala gelebilirler, partimize üye olabilirler, CHP yarışması içerisinde yer alabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA