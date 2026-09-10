Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Çıkışı, 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) Suriye’nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla alınan kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye Çıkışı, 'Memnuniyetle Karşılıyoruz'
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Dışişleri Bakanlığı, UAEA tarafından alınan Suriye'nin nükleer dosyasının kapanması kararının ardından değerlendirmelerde bulundu.

'MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ'

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) dün düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında, Ajans’ın gündeminde bulunan Suriye’nin nükleer dosyasının kapanması yönünde oydaşmayla alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye’yi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) yükümlülüklerine bağlılığı, UAEA’yla yürüttüğü yakın iş birliği ve eski rejim döneminin faaliyetleriyle ilgili olarak sergilediği şeffaflıktan ötürü takdir ediyoruz. Bu vesileyle, Suriye’ye olan desteğimizin ilgili tüm platformlarda devam edeceğini vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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