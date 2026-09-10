Mahkemeden Kritik Kaşif Kozinoğlu Kararı: Gizemli Ölüm Adım Adım Aydınlatılıyor
Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT üyesi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında savcılık 1 şüpheli hakkında tutuklama; 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti.
9 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Operasyon kapsamında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında basın mensubu ve sağlık çalışanlarının da bulduğu 9 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılık ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i adli kontrol talebiyle, 1’i tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden 8’i talep doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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