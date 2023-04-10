Faik Öztrak: Türkiye'deki işsiz sayısı 98 ülkenin nüfusundan fazla

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı işgücü istatistiklerini açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla” dedi.

'GERÇEK İŞSİZ SAYISI 948 BİN KİŞİ ARTTI'

Tiwitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini değerlendiren Öztrak, şu açıklamayı yaptı:

“Hükümetin başarısı, vatandaşlarına ne kadar iş bulabildiğiyle ölçülür. Gerçek işsiz sayısı, mevsim etkilerinden ayıklandığında, bir yılda 948 bin kişi arttı. Bunun 569 bini son bir ayda işsizler ordusuna katıldı.

İşsizlik oranında dünyadaki rakiplerimizin arasında Surinam, Tanzanya, Belize var. Memleketimizde, işsiz vatandaşlarımızın sayısı ise 8 milyon 941 bin kişiye ulaştı. Bu, dünya üzerindeki 98 ülkenin nüfusundan fazla.”

Kaynak: ANKA