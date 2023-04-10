Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ilişkin yeni başvuru

İstanbul’da Münevver Karabulut cinayetine ilişkin Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına yönelik talebin 2.kez reddedilmesinin üzerine Karabulut ailesinin avukatı, "Adalet Bakanlığı’na kanun yararına bozma talepli olarak başvurumuzu yaptık" dedi.

Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına ilişkin yeni başvuru

İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla katil zanlısı ve intihar ettiği öne sürülen Cem Garipoğlu'nun ölmediğini iddia ederek mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Yapılan başvuruların 2 kez reddedilmesinin üzerine avukat Rezan Epözdemir, son olarak Adalet Bakanlığı’na ‘kanun yararına bozma’ talebiyle başvurduklarını açıkladı.

"ADALET BAKANLIĞI'NIN KARARINI BEKLİYORUZ"

Konuya ilişkin konuşan Avukat Rezan Epözdemir, "Biz müvekkilin talebi üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduk ve fethi kabir, yani mezarın açılmasını istedik. Savcılık tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi, itiraz ettik. Sulh Ceza Hakimliği itirazımızı reddetti. Buna karşılık elimizde son olarak, olağanüstü kanun yolu olarak ‘kanun yararına bozma’ vardı. Ceza Muhakemesi Kanunu 309.maddesine göre Adalet Bakanlığı’na kanun yararına bozma talepli olarak başvurumuzu yaptık, şu an hukuki süreç nihayete ermiş değil. Adalet Bakanlığı’nda talebimiz derdest, Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki kararını bekliyoruz. Adalet ve hakkaniyetin en kısa sürede tecelli edeceğini umut ediyoruz. Bakanlığın kararından sonra sürece ilişkin olarak daha geniş bir değerlendirme ve açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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