Greenpeace, depremde yıkılan İsias Otel’in enkazı önünden “Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi’ni birlikte imzalayalım” çağrısı yaptı

Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Sevil Turan Ceylan, depremde 65 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'in enkazı önünde yaptığı açıklamada "Greenpeace Akdeniz olarak, yaşadığımız bu büyük acıyı yüreğimizde taşıyarak 'kader' diyerek geçiştirilemeyecek bu felaketler zincirinin asıl sebebi olan çarpık sisteme mecbur olmadığımızı söylemek ve 'Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni duyurmak için bugün buradayız. Biliyoruz ki bütüncül bir Yeşil Adil Dönüşüm politikası olmadan felaketler ve adaletsizliklerle boğuşmaya devam edeceğiz" dedi.

Greenpeace, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 65 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan İsias Otel'in önünden açıklama yaparak Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi için imza çağrısı yaptı. "Yıkımın sembolünden sesleniyoruz" başlığıyla paylaşılan videoda Greenpeace Akdeniz Program Direktörü Ceylan, şunları söyledi:

"BURASI RANTA DAYALI ÇARPIK SİSTEMİN DE YIKILDIĞI YER"

"Öncelikle depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Greenpeace Akdeniz olarak, bugün burada, İsias Otel'de hayatını kaybeden 30'u rehber, 35'i Kuzey Kıbrıslı öğrenci, öğretmen ve velinin aile ve yakınlarına; Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halklarına en derin üzüntülerimizi sunuyoruz, acınızı paylaşıyoruz. Bugün burada, bu duyuruyu İsias Otel'de yapmamızın nedeni, burasının çok ama çok acı bir sembol oluşu. Burası sadece canlarımızı yitirdiğimiz İsias Otel'in değil, dere kumundan yapılan, kaçak katlar çıkılan, kolonları kesilen, mühürlü olduğu halde ruhsat verilen, ranta dayalı çarpık sistemin de yıkıldığı yer. Sadece jeolojik değil; ekolojik, toplumsal ve sistemsel de bir kırılmanın ortasında olduğumuzun kanıtı.

"YEŞİL ADİL DÖNÜŞÜM SÖZLEŞMESİ'Nİ DUYURMAK İÇİN BURADAYIZ"

Greenpeace Akdeniz olarak yaşadığımız bu büyük acıyı yüreğimizde taşıyarak 'kader' diyerek geçiştirilemeyecek bu felaketler zincirinin asıl sebebi olan çarpık sisteme mecbur olmadığımızı söylemek ve 'Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni duyurmak için bugün buradayız. Biliyoruz ki bütüncül bir Yeşil Adil Dönüşüm politikası olmadan felaketler ve adaletsizliklerle boğuşmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki, iklim adaletinden cinsiyet eşitliğine, temiz hava haklarından işçi haklarına, doğa sömürüsünden çarpık kentleşmeye kadar bütün konular bir sistem meselesi.

"BİRLİKTE SÖZ ALALIM"

Yeşil Adil Dönüşüm'den yana olan tüm paydaşlara, basına, bilim insanlarına ve özellikle bu seçimlerde oy kullanacak herkese buradan, kırılmanın tam ortasından sesleniyoruz. Felaketlere karşı toplumu savunmasız bırakmayacak, ihmallere karşı önlem alabilecek, dünyayı gelecek kuşaklar için de yaşanılabilecek kılacak ve kimseyi geride bırakmadan yaşam, doğa ve toplum için adil bir düzeni sağlayacak Yeşil Adil Dönüşüm Sözleşmesi'ni birlikte imzalayalım, birlikte söz alalım."

Kaynak: ANKA