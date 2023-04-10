Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünün katil zanlısı Ufuk Akçekaya cezaevinde ölü bulundu

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan’ı ve şoförü Şerif Eker’in cinayet zanlısı olarak yargılanan Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya, tutulduğu cezaevinde ölü bulundu.

İntihar ettiği belirtilen Akçekaya, iki hafta önce iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem