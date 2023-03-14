CHP sormuştu; Fuat Oktay'dan "115 milyar" açıklaması: 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını' söyledi.

CHP sormuştu; Fuat Oktay'dan "115 milyar" açıklaması: 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki duruma ve yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Oktay, deprem bölgesinde 1 milyon 805 bin 842 binanın incelendiğini, 653 bin konutun acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildiğini söyledi. Fuat Oktay "Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı" dedi. Oktay, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi'nin, "1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını" açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya deprem bölgesine yardım için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasında toplanan 115 milyar liranın akıbetini sormasının ardından Oktay konuya ilişkin de açıklama yaptı. 

Fuat Oktay, "Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını" kaydetti. 

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi" diye konuştu.

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