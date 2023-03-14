Deprem bölgesinde CHP'li başkana yumruklu saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, konteynerden çıkarılmak istenen vatandaşlara destek verdiği esnada saldırıya uğradı.

YUMRUKLU SALDIRI

Yıldız, “Allah yardımcımız olsun. Toplum olarak hep beraber birlik beraberlik içindeyiz” dediği sırada bir saldırgan “Siz Allah’ı bilir misiniz lan” diyerek yumruk attı.

O anlar kameralara yansıdı:







AKP'Lİ İSİM SALDIRIYI SAVUNDU

AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yazıcı, Yıldız'a yapılan saldırıyı savundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yazıcı, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya ziyaretinde tepki gösteren vatandaşa CHP Malatya il Başkanı adamlarını toplayıp hesap sormaya gidiyor. Sonuç; defterini dürüp gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin CHP'den ilk açıklama Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Depremzedelerin sorunlarını ve şikayetlerini dinlediği sırada Malatya İl Başkanımız Barış Yıldız'a yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin bir an önce yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.