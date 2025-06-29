CHP PM Üyeleri 'Kurultay Davası'na Katılma Talebinde Bulundu

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ının iptali için açılan davanın yarınki duruşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP PM üyelerinin duruşmaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
CHP PM Üyeleri 'Kurultay Davası'na Katılma Talebinde Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’ye açılan ‘Kurultay Davası’na ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Parti Meclisi üyelerinin, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek 38. Olağan Kurultay’a ilişkin davanın duruşmasına katılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Türkiye’nin gözü kulağı yarın görülecek duruşmada olacak.

Öte yandan, mahkemeden ‘mutlak butlan’ kararı çıkabileceğine yönelik iddialar kuvvetlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmeyi kabul edeceğine yönelik açıklamaları ortalığı karıştırmıştı.

10 milletvekili Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklarken, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu CHP’lilerin büyük bölümünde rahatsızlık yaratmıştı.

Anayasa Hukukçusu Boyunsuz ‘Mutlak Butlan’ Tartışmalarına Noktayı Koydu: 'Rejimi Kaldırmaya Yönelik Suç Oluşturur'Anayasa Hukukçusu Boyunsuz ‘Mutlak Butlan’ Tartışmalarına Noktayı Koydu: 'Rejimi Kaldırmaya Yönelik Suç Oluşturur'Siyaset
Özgür Özel'den 'Kurultay Davası' Çıkışı: ‘Maksat Sonuç Almakta Değil, Maksat…’Özgür Özel'den 'Kurultay Davası' Çıkışı: ‘Maksat Sonuç Almakta Değil, Maksat…’Gündem

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Kurultay
Son Güncelleme:
Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük Plajlarda Yasak Resmen Başladı! Bunu Yapan Yandı Cezası Büyük
Sivas'ta Kene Kaynaklı Bir Ölüm Daha... Toplam Can Kaybı 10'a Çıktı Sivas'ta Kene Kaynaklı Bir Ölüm Daha... Toplam Can Kaybı 10'a Çıktı
WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak WhatsApp'ta Artık Mesajları Okumaya Gerek Kalmayacak
YÖK'ten Üniversitelere Skandal Yazı! 'Kim Cinsiyet Değiştirmek İstedi Söyleyin' YÖK'ten Üniversitelere Skandal Yazı! 'Kim Cinsiyet Değiştirmek İstedi Söyleyin'
ÇOK OKUNANLAR
Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat Kentsel Dönüşümde Hak Kaybı Yaşamak İstemeyen Tapu Sahipleri Dikkat
250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor 250 Bin Araçta Hava Yastığı Alarmı! Hepsi Geri Çağırılıyor
Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı Türkiye'nin Dev Holdingi El Değiştirdi, KAP'a Bildirildi! Yeni Sahibi Bakın Kim Çıktı
Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı! On Binlerce Aracını Geri Çağırıyor Türkiye'de En Çok Tutulan Modellerdi! Otomotiv Devinde Hava Yastığı Alarmı!
Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek Araç Sahipleri İçin Köprüden Önce Son Çıkış! Sadece 2 Gün Kaldı: 140 Bin Lira Ceza Kesilecek