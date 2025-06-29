CHP PM Üyeleri 'Kurultay Davası'na Katılma Talebinde Bulundu
CHP'nin 38'inci Olağan Kurultay'ının iptali için açılan davanın yarınki duruşması öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP PM üyelerinin duruşmaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi.
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CHP’ye açılan ‘Kurultay Davası’na ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Parti Meclisi üyelerinin, 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek 38. Olağan Kurultay’a ilişkin davanın duruşmasına katılma talebinde bulunduğu bildirildi.
Türkiye’nin gözü kulağı yarın görülecek duruşmada olacak.
Öte yandan, mahkemeden ‘mutlak butlan’ kararı çıkabileceğine yönelik iddialar kuvvetlenirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmeyi kabul edeceğine yönelik açıklamaları ortalığı karıştırmıştı.
10 milletvekili Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklarken, Kılıçdaroğlu’nun bu tutumu CHP’lilerin büyük bölümünde rahatsızlık yaratmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
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