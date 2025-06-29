YÖK'ten Üniversitelere Skandal Yazı! 'Kim Cinsiyet Değiştirmek İstedi Söyleyin'

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LGBTİ+ bireylerin maruz bırakıldığı sistematik ayrımcılık ve şiddet tüm dünyada mücadele edilen bir meseleyken, Türkiye'de LGBTİ+'lara yönelik, temel insan haklarına aykırı uygulamalar da sık sık gündeme geliyor. Her yıl haziran ayının son haftasında kutlanan, LGBTİ+ bireylerin demokratik haklarını talep etmek adına Onur (Pride) Yürüyüşü düzenlediği Onur Haftası'nda ise yapılanlar daha da görünür hale geliyor.

Son olarak Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), tıp fakültesi bulunan üniversitelere tartışmalı bir yazı gönderdiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan belgede, son 10 yılda cinsiyet değiştirme talebinde bulunan kişiler arasında reddedilen, kabul edilen ve kabul edilip ameliyat olanların sayısı, kadın ve erkek dağılımı ile sürecin nasıl işlediğine ilişkin bilgi talep edildiği görüldü.

'FİŞLEME' AMACI MI TAŞIYOR?

YÖK'ün bu talebi sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Başta LGBTİ+ bireyler olmak üzere pek çok kişi; üniversitelerin bağlı olduğu bir kurumun bu tür bir talepte bulunmasının kural ve etik dışı olduğunu düşündüklerini aktardı. Bazıları ise bunun bir "fişleme" amacı taşıdığını savunarak iyi niyetli bulmadıklarını ifade etti.

Çoğu kişinin "homofobik" ve "transfobik" olarak tanımladığı bu tebligatın hangi amaçla gönderildiğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Sağlık kuruluşları haricindeki devlet kurumlarının, vatandaşların cinsiyet değiştirme ameliyatı olma ya da talepte bulunma bilgileri veya bu süreci yaşarken edinilen tıbbi raporlarına neden sahip olmaları gerektiğinin mantıklı bir açıklaması olmadığı savunuldu.