CHP'li Fırat'tan Çağrı: 'Yapılacak Tek Şey Adayımızı Açıklayıp Erken Seçime Gitmek'
Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Özer'in gözaltına alınmasına CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat’tan açıklama geldi. Fırat, “
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alındı. Özer'in evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat, Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabı X'ten çağrı yaptı. Fırat'ın paylaşımı şu şekilde:
"Partimizin yetkili kurullarına taşıyacağım fikrim şudur; An itibariyle yapılacak tek şey; Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayıp bütün ülkeyi ayağa kaldırarak erken seçime gitmektir. CHP son kaledir, teslim alınamaz…"
Kaynak: Gerçek Gündem