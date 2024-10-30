Eski AKP’li Başkan'dan Dikkat Çeken Paylaşım: 'Esenyurt'a Geri Döneceğiz!'

Gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun, iki gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımda geri dönme sinyalleri verdi

Esenyurt'ta üç dönem belediye başkanlığı yapan ve 2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Kadıoğlu, Esenyurt'ta hayata geçirdiği projeleri anlatan bir video paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"TAKİBE DEVAM EDİNİZ"

"Belediye Başkanlığı dönemimizde ülkemizin birçok köşesine yaptığımız yatırımları yerinde gezip gördük. Ülkemizin bu güzide topraklarından sizlere seslenerek, Esenyurt'a döneceğiz! Takibe devam ediniz..."