CHP MYK, Esenyurt'ta Olağanüstü Toplanacak! Tüm Vekiller İstanbul'a Çağrıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma talebiyle Adliye'ye sevk edilmesinin ve hemen ardından kayyım atanmasından sonra CHP TBMM Grubu olağanüstü toplanma kararı aldı. Yarın öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta toplanacağı öğrenilen CHP'nin Antalya kampı da iptal edildi.

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CHP MYK, Esenyurt'ta Olağanüstü Toplanacak! Tüm Vekiller İstanbul'a Çağrıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması sonrası tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi ve belediyeye kayyım atandığı iddiası üzerine CHP MYK olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP MYK’nin yarın İstanbul’da toplanacağı öğrenildi.

CHP’nin hafta sonu Antalya’da gerçekleşecek milletvekili kampı da İstanbul’a alındı. Tüm milletvekilleri İstanbul’a çağırıldı.

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