Esenyurt Belediyesi'ne Kayyım Atandı!

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah saatlerinde evinden gözaltına alınmıştı. Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer'in savcılıktaki işlemleri devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyım olarak atandı.

İstanbul Valiliği, kayyım atandığı haberlerini yalanlarken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Çelik, "İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüm, bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışma ve bilgi yoktur" açıklamasını yaptı.

OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat’ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı’na atandı. Dargeçit’te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı.

Oğuzhan Bingöl , 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı’na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı’na atandı.

05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü.

10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan Bingöl 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı.

Hatay Vali Yardımcılığı görevinde bulundu.

24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Beşiktaş Kaymakamı olarak atanarak 13/09/2023 tarihinde Beşiktaş Kaymakamı olarak görevine başladı.

Kaynak: Sabah