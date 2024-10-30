Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten ‘Ahmet Özer’ Tepkisi: 'Neden Şimdi?'

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saat 04.00 sıralarında evinde gözaltına alındı. Özer'in evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanı sayın Ahmet Özer, saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydındır. Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum. 10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş, belediye başkanı olmadan rektördü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi?"

Kaynak: Gerçek Gündem