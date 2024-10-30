Fener Alayında Talihsiz Kaza! CHP'li Karaca Düşüp Ayağını Kırdı

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de dün akşam katıldığı Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü sırasında bir kaza geçirdi. Yürüyüş sırasında ayağı takılıp düşen Karaca'nın sağ ayak tarak kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Kaza geçiren Biçer Karaca'ya hızla müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Karaca bugün yazılı bir açıklama yaparak durumuna ilişkin bilgi verdi.

İSTİRAHAT VERİLDİ

Karaca'nın basın danışmanı tarafından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de 29 Ekim Salı akşamı düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü sırasında ufak bir talihsizlik yaşadı. Coşkulu kalabalık ile birlikte yürüyüşte yer alan TBMM Başkanvekili Biçer Karaca'nın düşmesi nedeniyle ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Tıbbi müdahalesi yapılan TBMM Başkanvekiline doktorlar tarafından istirahat verildi. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.