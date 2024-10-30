FETÖ'nün Emniyet İmamının İfadesi Ortaya Çıktı! Fethullah Gülen'in Yerine Kim Geçecek?

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin dava bugün görülmeye devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ile taraf avukatları hazır bulundu. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Başka davadan hükümlü Enver Altaylı ise cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Firari sanıklar Mustafa Özcan ve Serhat Ilıcak ise duruşmada yer almadı.

"FETÖ'nün emniyet mahrem imamı" olduğu suçlamasıyla başka bir davada tutuksuz yargılanması devam eden Kemalettin Özdemir, tanık olarak dinlendi.

'MUSTAFA ÖZCAN, FETHULLAH GÜLEN'İN YERİNE GEÇECEK'

Özdemir, "1980-1990 yılları arasında öğretmendim, beni sohbetlere çağırıyorlardı, katıldım. Onlar kendi yetiştirdikleri kişilere görev verirlerdi; bana görev verilmedi. Bazı kişiler, kendilerini kurtarmak için çeşitli ifadeler verdiler. Mustafa Özcan'ı, aynı fakültede okumamızdan tanıyorum. Ölen adamın yerine geçecek gibi görünüyor, çok etkili bir kişi. Bu yapının içerisinde görevliydi, teröristbaşının hukuki işlerini takip ediyordu, onun birinci dereceli elemanıydı. Mustafa Özcan bir karşılaşmamızda Necip Hablemitoğlu'na 'Köstebek' kitabını yayınlamaması için 250 bin lira teklif ettiğini söyledi. Mustafa Özcan'ın Fetullah Gülen'in emri ve bilgisi dışında yaptığı çok şey vardır" diye konuştu.

'SİYASİ VEYA CİNAYETLE İLGİLİ KONU DÖNMEDİ'

"Bu kişilerin sohbetlerine katıldım. Hiçbir zaman sohbetlerde siyasi veya cinayetle ilgili bir konu dönmedi. Hep dini sohbetlerdi" diyen Özdemir, "Bunlarda birtakım sapkınlıklar vardı. Mesela öğle, ikindi ve akşamı birlikte kılıyorlardı, 'Böyle kılamazsınız' dedim. Benim bunlarla irtibatım, bu sıkıntıları gördükten sonra koptu" ifadelerini kullandı.

NECİP HABLEMİTOĞLU'NU KİM ÖLDÜRDÜ?

Hablemitoğlu ailesinin avukatının, "Necip Hablemitoğlu'nu kimin öldürdüğünü biliyor musunuz?" sorusuna Özdemir, "Gerçekten bilmiyorum" cevabını verdi.

Tanık ifadelerinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: DHA