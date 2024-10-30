Narin'in Babası Cinayetin Sebebini Açıkladı: 'Dalga Geçtim Diye İnadına Yaptı'

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'İNADINA YAPTI'

Narin Güran'ın babası Arif Güran iddianame sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Baba Güran, "Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Başta vardı. Bu olay olmadan 10-15 gün, 10 gün önce, benimle onun arasında olan araba ticaretinde, zaten kesinlikle diyordu ki 'Kesinlikle kabul etmiyorum, vermeyeceğim bu parayı' diyordu. Şahitler var, çağırmışım onları. Yine yarısını bana, yarısını ona verdi. Ama orada biraz kekeledi. Ben orada kekelemesiyle dalga geçtim. O, onun inadına yaptı."

'YANIMDA OTURDU, ÇAY İÇTİ, ARAMAYA KATILDI'

Arif Güran "Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Tabii ki... Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu, bunu niye yapmasın?"

Baba Güran "Cesedi Salim Güran'dan aldığını iddia ediyor. Bu nedenle o cesarette olabilir mi?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Mümkün değil. Nevzat Bahtiyar benim yanımdayken Salim Güran benim yanımda değildi. Salim Güran askerlerle beraber, muhtar olduğu için, askerlerle geziyordu."

Kaynak: Habertürk