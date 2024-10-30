3'üncü Maddeyle İlgili Sözleri Tepki Çekmişti... TBMM Başkanı'ndan Bir Anayasa Açıklaması Daha

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, , "İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz" dedi.

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3'üncü Maddeyle İlgili Sözleri Tepki Çekmişti... TBMM Başkanı'ndan Bir Anayasa Açıklaması Daha

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Anayasa'nın 'değiştirilmesi teklif edilemez' maddesini tartışmaya açmıştı. Kurtulmuş, "Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalarının tepki çekmesinin ardından Kurtulmuş, geri adım atarak "Ben üçüncü madde ile ilgili hiçbir şey demedim, algı operasyonu yapılıyor" demişti.

TBMM Başkanı'ndan bir Anayasa açıklaması daha geldi. Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

'İLK 4 MADDE TARTIŞILMAYACAK'

“Türkiye'deki siyasi ve ekonomik reformları gerçekleştireceğiz. Başta yeni bir anayasa olmak üzere, ilk 4 maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini inşallah demokratik bir meseleyle, demokratik bir süreçte halledeceğiz ve herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir Türkiye'yi, birlik beraberlik ortamını, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz. Ayrıca sadece anayasa değil, bir ülkenin demokratik olarak yönetilmesini sağlayan dört temel hukuk metni olan; anayasa, meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim sistemini de, seçim yasasını da daha demokratik hale getirerek Türkiye'nin bu süreçlerde ayaklarının daha sağlam yere basmasını temin edeceğiz."

Kaynak: İHA

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Numan Kurtulmuş Yeni anayasa tartışmaları
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