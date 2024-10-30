Şırnak’ta Askeri Araç Devrildi: 4'ü Ağır 6 Asker Yaralı

Şırnak'ta akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç devrildi. Kazada araç içindeki 4'ü ağır 6 asker yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

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Şırnak’ta Askeri Araç Devrildi: 4'ü Ağır 6 Asker Yaralı

Şırnak'ta akşam saatlerinde merkeze bağlı Koçbeyi köyü, Kasrik beldesi mevkisinde kaza meydana geldi. Askeri araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisindeki 6 asker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan 4’ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Şırnak Asker Trafik kazası
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