CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi
MYK sonrası konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Sarı ayrıca 7 il başkanının disipline sevk edildiğini ve 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiği açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti teşkilatlarında dikkat çeken kararlar açıklandı.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu. Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ildeyse yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.
Görevde alma kararının alındığı iller şöyle:
- Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi
- Aksaray
- Amasya
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Çanakkale
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce ve Akçakoca
- Eskişehir
- Hakkari
- Iğdır
- Kars
- Kırıkkale
- Manisa
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Niğde ve merkez ilçesi
- Nevşehir
- Osmaniye ve merkez ilçesi
- Samsun
- Sivas
- Tunceli
DİSİPLİNE SEVK EDİLENLER
Tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disipline sevk edilen il başkanları da açıklandı:
Denizli: Ali Osman Horzun
Muğla: Nail Kızıl
Eskişehir: Talat Yıldız
Sinop: Aykut Cem Yalçınkaya
Düzce: Özcan Dağıstanlı
Kars: Onur Ulaş
Tunceli: Berkay Gündoğan
6 İLDE YENİ GÖREVLENDİRME
6 ile atanan yeni belediye başkanları da açıklandı.
Batman- Yılmaz Özkanat
Çanakkale- Koray Akkılıç
Mardin- Mahmut Duyan
Osmaniye- Rıza Tekerek
Niğde- Teyfik Caymaz
Tunceli- Kemal Özcan
Kaynak: Haber Merkezi