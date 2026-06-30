CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi

MYK sonrası konuşan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını duyurdu. Sarı ayrıca 7 il başkanının disipline sevk edildiğini ve 6 ilde yeni il başkanlarının görevlendirildiği açıkladı.

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CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti teşkilatlarında dikkat çeken kararlar açıklandı.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 26 ilde il başkanları, il yönetimleri ve disiplin kurullarına yönelik görevden alma kararları alındığını duyurdu. Sarı, 7 il başkanının disipline sevk edildiğini, 6 ildeyse yeni il başkanlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Görevde alma kararının alındığı iller şöyle:

  • Ağrı ve Ağrı Merkez ilçesi
  • Aksaray
  • Amasya
  • Batman
  • Bilecik
  • Bolu
  • Çanakkale
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce ve Akçakoca
  • Eskişehir
  • Hakkari
  • Iğdır
  • Kars
  • Kırıkkale
  • Manisa
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Niğde ve merkez ilçesi
  • Nevşehir
  • Osmaniye ve merkez ilçesi
  • Samsun
  • Sivas
  • Tunceli

DİSİPLİNE SEVK EDİLENLER

Tedbirli ve kesin çıkarma yönünde disipline sevk edilen il başkanları da açıklandı:

Denizli: Ali Osman Horzun

Muğla: Nail Kızıl

Eskişehir: Talat Yıldız

Sinop: Aykut Cem Yalçınkaya

Düzce: Özcan Dağıstanlı

Kars: Onur Ulaş

Tunceli: Berkay Gündoğan

6 İLDE YENİ GÖREVLENDİRME

6 ile atanan yeni belediye başkanları da açıklandı.

Batman- Yılmaz Özkanat

Çanakkale- Koray Akkılıç

Mardin- Mahmut Duyan

Osmaniye- Rıza Tekerek

Niğde- Teyfik Caymaz

Tunceli- Kemal Özcan

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Kaynak: Haber Merkezi

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