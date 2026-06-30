AK Parti'den Yeni Askerlik Hamlesi: Yüz Binlerce Kişiyi Yakından İlgilendiriyor

AK Parti, asker alma sisteminde değişikliğe gitmeyi planlıyor. Teklifle Askeralma Kanunu'nda yapılması planlan değişiklikle birlikte yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bulundukları ülkelerde askerlik yapması halinde Türkiye'de askerlikten muaf tutulması hedefleniyor.

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AK Parti'den Yeni Askerlik Hamlesi: Yüz Binlerce Kişiyi Yakından İlgilendiriyor
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Yurt dışında yaşayan yüz binlerce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını oldukça yakından ilgilendiren askerlik problemiyle ilgili AK Parti cephesinden değişiklik hamlesi geliyor.

Yapılması planlanan düzenleme ile birlikte yaşadıkları ülkede askerlik hizmetini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’de ikinci kez askerlik yapmalarının ya da asker kaçağı durumuna düşmelerinin önüne geçilmesi planlanıyor.

DEĞİŞİKLİK 400 BİN KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Düzenlemeden hangi ülkelerde yaşayan Türklerin faydalanabileceğini belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'nın inisiyatifine bırakılacak. Yapılacak değişiklikten yaklaşık 400 bin kişinin faydalanacağı öngörülüyor.

MEVCUT DÜZENLEMEDE ASKER KAÇAĞI DURUMUNA DÜŞÜLÜYOR

Mevcut yasaya göre, yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan Türk vatandaşları, Türkiye’deki askerlik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde asker kaçağı durumuna düşüyor.

'VATANDAŞLIKTAN ÇIKMAYI TERCİH EDİYORLAR'

AK Parti yetkilileri, bu kişilerin Türkiye’ye giriş yaptıklarında haklarında işlem yapıldığı için ülkeye gelemediğini, bazı vatandaşların ise bu yükümlülük nedeniyle vatandaşlıktan çıkmayı tercih ettiğini dile getiriyor.

'TÜRKİYE İLE BAĞLARIN KORUNMASI AMAÇLANIYOR'

Yapılacak düzenleme ile yurt dışında askerlik görevini yerine getiren vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığını aktaran AK Parti kurmayları, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye ile bağlarının korunması amaçlanıyor. Böylece hem vatandaşların ülkeye gelişlerinin önündeki engeller kaldırılacak hem de yurtdışındaki Türkler sistem içinde tutulacak” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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