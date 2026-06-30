Maden Ocağında Göçük, Can Kaybı Var

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

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Bartın Amasra ilçesin bağlı Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında galeri açma işi yürütülen eksi 410 kotunda göçük meydana geldi.

27 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

27 yaşındaki İşçi Mert Ali Arslantürk göçükte mahsur kaldı. Mesai arkadaşları, işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Göçük altından yaralı olarak çıkarılan işçi, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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