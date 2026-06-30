Yarın Her Şey Değişiyor! Markette, Restoranda ve Trafikte Yeni Dönem

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Yarın itibarıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren üç önemli düzenleme yürürlüğe giriyor. Restoran ve kafelerde menü içerikleri yeniden şekillenirken, depozito iade sistemi ülke genelinde yaygınlaşacak ve zorunlu trafik sigortasında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni uygulamalar devreye alınacak.

RESTORAN MENÜLERİNDE YENİ DÖNEM

1 Temmuz'dan itibaren yiyecek ve içecek sektöründe şeffaflığı artırmayı amaçlayan yeni uygulama hayata geçecek. Ulusal zincir restoranlar, menülerinde sundukları ürünlerin kalori değerleri ile alerjen bilgilerini açık şekilde paylaşmak zorunda olacak.

Yeni düzenlemeyle tüketicilerin tercihlerini daha bilinçli yapması hedeflenirken, bağımsız restoranlara 31 Aralık 2026'ya kadar uyum süresi tanındı. Kafelerin ise yeni sisteme geçişini 2027 yılı sonuna kadar tamamlaması gerekiyor.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ TÜM TÜRKİYE'DE

Çevrenin korunması ve geri dönüşümün artırılması amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi de 1 Temmuz itibarıyla geniş kapsamlı olarak uygulanmaya başlanacak. Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçede kurulacak depozito iade makineleriyle cam, plastik, metal ve belirli karton içecek ambalajları geri dönüşüme kazandırılacak.

Üzerinde "Depozito İade" logosu bulunan ambalajları teslim eden vatandaşlar, her bir ambalaj için 1 TL depozito ücretini geri alabilecek. Böylece hem çevreye katkı sağlanacak hem de vatandaşların bütçesine destek sunulacak.

TRAFİK SİGORTASINDA KAPSAM GENİŞLİYOR

Yarın başlayacak bir diğer önemli değişiklik ise zorunlu trafik sigortasında uygulanacak. Yeni sistemle birlikte araçlarda oluşan değer kaybı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği esaslar doğrultusunda eksperler tarafından hesaplanacak.

Ayrıca hasar başvurusunda bulunan araç sahipleri, ek bir başvuru yapmalarına gerek kalmadan değer kaybı talebinde de bulunmuş sayılacak. Böylece tazminat ve değer kaybı süreçlerinin daha hızlı ve pratik şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi