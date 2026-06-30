Kabinesi Toplantısı Sona Erdi: Ana Gündem NATO Zirvesi ve Trump Ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Toplantının ana gündem maddelerinin NATO Zirvesi ve zirve kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'la yapılacak görüşme olması bekleniyordu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.50'de Beştepe'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

ANKARA'DA DÜZENLENECEK NATO ZİRVESİ MASAYA YATIRILACAK

7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi, kabinenin öncelikli gündemi olması bekleniyordu. 32 ittifak üyesinin yanı sıra birçok ülkeden hükümet ve devlet başkanının katılımıyla gerçekleşecek zirve için ilave güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

GÖZLER ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Gözler, NATO Zirvesi marjında Beştepe'de gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesine çevrilecek. İki ülke ilişkileri ve başta savunma sanayii olmak üzere farklı alanlardaki iş birlikleri ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve barış diplomasisi konuşulacak. Ankara-Vaşington hattında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak tarihi görüşmenin hazırlıkları gözden geçirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULACAK

Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlıksa Terörsüz Türkiye. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinde sahadaki son durum istihbarat verileri çerçevesinde görüşüldü. Yasal düzenleme çalışmalarında gelinen aşama değerlendirildi.

EKONOMİDE GELİNEN NOKTA DEĞERLENDİRİLECEK

Ekonomideki gelişmeler de gündemde yer alan konular arasındaydı. Kabine Toplantısı'nda, kamu görevlileri, memur ve emekli maaşlarında Temmuz ayında gerçekleşecek artışların yanı sıra enflasyonla mücadele konusunda atılan adımlar da ele alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine
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