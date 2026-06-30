CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği İade Edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından TBMM'deki grup başkanvekilliği görevinden alınan Gökhan Günaydın, yeniden görevine döndü.

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CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği İade Edildi
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CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, parti yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç cezası uygulamak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na (YKD) sevk edildi. Bu süreçte, Günaydın'ın CHP Grup Başkan Vekilliği görevi düşürüldü. YDK toplantısında, Günaydın'ın ihraç istemine karşı itirazı kabul edildi ve hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevi iade edildi. TBMM'nin internet sitesinde de Günaydın'ın görevlerine 'CHP Grup Başkan Vekili' ifadesi eklendi.

CHP'de Gökhan Günaydın'ın Grup Başkanvekilliği İade Edildi - Resim : 1

Kaynak: DHA

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