CHP MYK, pazar günü Hatay'da toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı, depremde yıkımın yaşandığı Hatay'da yapılacak.

CHP MYK, pazar günü Hatay'da toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) pazar günü Hatay'da toplanacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzasıyla üyelere gönderilen yazıda, MYK'nin 12 Şubat Pazar saat 14.00'te Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Hatay'da toplanacağı belirtildi.

MYK'nin tek gündem maddesinin Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler olduğu ifade edildi. 

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