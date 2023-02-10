Hatay'da depremin beşinci gününde 25 yaşındaki Rabia Öfkeli enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerin beşinci gününde Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'ndeki Öfkeli Apartmanı'nın enkazından, 25 yaşındaki Rabia Öfkeli canlı çıkarıldı.

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Hatay'da depremin beşinci gününde 25 yaşındaki Rabia Öfkeli enkazdan sağ çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde beş katlı Öfkeli Apartmanı'nda yaptığı enkaz arama kurtarma çalışmasında binanın üçüncü katında yaşayan, 25 yaşındaki Rabia Öfkeli’ye ulaşıldı.

Uzun uğraşlar sonucu enkazdan çıkarılan genç kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Enkazda genç kadının anne ve babasının cansız bedenlerine ulaşıldı.

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