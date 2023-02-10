Ümit Özdağ'ın 'Suriyeli hırsız' dediği genç hafız çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7'lik depremin ardından enkazda çalışmalara katılan bir itfaiye erinin cep telefonunun çalındığını iddia ettiği videoyu paylaşarak, "Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor" demişti.

İddianın sosyal medyada kısa sürede "hırsız Suriyeli" olarak yayılması üzerine mavi yağmurluklu şahısın adının Abdulbaki Bozdağ olduğu ortaya çıktı. Türkçe konuşan Bozdağ, "Ümit Özdağ'ı Allah'a havale ediyorum" dedi.

Bozdağ, "Suriyeli değilim, Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, Diyanet vakfında hafızım. Çalınan cep telefonu dediği işte bu elimdeki kırmızı cep telefonu. Ön cebimden çıkarıp arka cebime koydum. Ümit Özdağ hakkında tazminat davası açacağım, geliri de depremzede ailelere bağışlayacağım." diye konuştu.

Gelen tepkiler sonrası Ümit Özdağ'ın iftira tweetini sildiği görüldü.