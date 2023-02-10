İstanbul Valisi Yerlikaya: 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü deprem bölgelerine gitmek üzere yola çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yıkıma uğrayan bölgelerdeki vatandaşlara destek olmak üzere 26 bin 883 personel ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gönüllüsünün başta Hatay olmak üzere afet bölgesine gitmek üzere yola çıktığını duyurdu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Saat 19.00 itibarıyla İstanbul'dan 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba, 5 bin 675 çadırın, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi."