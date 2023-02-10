Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 112 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 112 saat sonra kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadına 112 saat sonra sağ kurtarıldı.
Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda 45 yaşındaki Nur Bayraktar'a ulaştı.
Sedyeye alınan Nur Bayraktar, çalışma yapılan bölge çukur olduğu için vinç yardımıyla çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı.
Enkazda bekleyen yakınları sevinç gözyaşı döktü
Kaynak: AA
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