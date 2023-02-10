Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 112 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadın 112 saat sonra kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta bir kadın enkazdan 112 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kadına 112 saat sonra sağ kurtarıldı.

Hayrullah Mahallesi'ndeki Sabır Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri enkazda 45 yaşındaki Nur Bayraktar'a ulaştı.

Sedyeye alınan Nur Bayraktar, çalışma yapılan bölge çukur olduğu için vinç yardımıyla çıkartıldıktan sonra ambulansa taşındı.

Enkazda bekleyen yakınları sevinç gözyaşı döktü

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
İstanbul Valisi Yerlikaya: 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü deprem bölgelerine gitmek üzere yola çıktı İstanbul Valisi Yerlikaya: 26 bin 883 personel ve AFAD gönüllüsü yola çıktı
Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti Cem Yılmaz çileden çıktı.. Zehir zemberek sözlerle isyan etti
Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği! Poğaçanın çok daha gevrek olması için pişirme tekniği!
Hatay'da depremin beşinci gününde 25 yaşındaki Rabia Öfkeli enkazdan sağ çıkarıldı Hatay'da depremin beşinci gününde 25 yaşındaki Rabia Öfkeli enkazdan sağ çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
İlçe ilçe, il il açıklandı: Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek? Büyük İstanbul depremi hangi şehirleri ve ilçeleri etkileyecek?
Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi Türk ve yabancı sanatçılar, Türkiye'deki depremzedeler için çizdi
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafı yorumlarına tepki yağdı: Özür geldi