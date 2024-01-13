CHP lideri Özgür Özel Anayasa’ya Saygı Mitingi'nin iptal edildiğini duyurdu

CHP MYK, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından olağanüstü toplandı.

Son Güncelleme:
CHP lideri Özgür Özel Anayasa’ya Saygı Mitingi'nin iptal edildiğini duyurdu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla, parti MYK’sı toplandı.

Toplantının ardından, CHP’nin 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ‘Anayasa’ya Saygı Mitingi’ iptal edilmesinin de iptal edilebileceği tahmin ediliyor.

Şehit haberlerinin gelmesinin ardından Manisa’daki programını iptal eden CHP Genel Başkanı Özel, partiyi olağanüstü MYK toplantısına çağırmıştı.

TANDOĞAN MİTİNGİ İPTAL OLDU

Toplantı devam ederken Özel, 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ‘Anayasa’ya Saygı Mitingi’ iptal edildiğini duyurdu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız.

Etiketler
CHP Şehit
Son Güncelleme:
İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar İzmirli Yoğurtçuların taktiği... Yoğurdun sulanmasını böyle önlüyorlar
Çin'de madende patlama: 10 madenci hayatını kaybetti Çin'de madende patlama: 10 madenci hayatını kaybetti
DEM Parti, Filistin Mitingi'ni erteledi DEM Parti, Filistin Mitingi'ni erteledi
Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı Tekirdağ’da görülmemiş bolluk. Hasat geçtiğimiz yılı da geride bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Uzmanı kötü haberi verdi: Emekli maaşlarında neler oluyor? Emekli maaşlarında neler oluyor?
'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum 'Epstein kurbanı' kadından korkunç sözler: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın! İstanbul'da 17 ilçe karanlığa gömülecek: Mumları hazırlayın!
En huysuz 5 burç belli oldu: Onlarla başa çıkmak imkansız En huysuz 5 burç belli oldu
Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi! Meteoroloji'den birçok kent için son dakika uyarısı: Kar pusuda bekliyor, alarm verildi!