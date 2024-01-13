CHP lideri Özgür Özel Anayasa’ya Saygı Mitingi'nin iptal edildiğini duyurdu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla, parti MYK’sı toplandı.



Toplantının ardından, CHP’nin 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ‘Anayasa’ya Saygı Mitingi’ iptal edilmesinin de iptal edilebileceği tahmin ediliyor.

Şehit haberlerinin gelmesinin ardından Manisa’daki programını iptal eden CHP Genel Başkanı Özel, partiyi olağanüstü MYK toplantısına çağırmıştı.

TANDOĞAN MİTİNGİ İPTAL OLDU

Toplantı devam ederken Özel, 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan ‘Anayasa’ya Saygı Mitingi’ iptal edildiğini duyurdu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız.