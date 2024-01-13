Çin'de madende patlama: 10 madenci hayatını kaybetti

Çin'de bulunan bir madende meydana gelen patlamada 10 madenci yaşamını kaybetti.

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Çin'de madende patlama: 10 madenci hayatını kaybetti

Çin'in Hınan eyaletinde kömür madeninde gaz patlaması sonucu 10 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Pingdingşan şehrindeki Tienan Kömür İşletmesine ait madende dün öğle saatlerinde gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 425 işçiden 10'u hayatını kaybederken, 6 işçinin kayıp olduğu belirtildi.

Diğer işçiler güvenli şekilde madenden çıkarılırken, kayıp olanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

Kaynak: AA

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