DEM Parti, Filistin Mitingi'ni erteledi

DEM Parti İstanbul İl Örgütü yarın yapılması planlanan Filistin Mitingi’nin ertelendiğini duyurdu.

DEM Parti’nin İstanbul Örgütü’nden yapılan açıklamada, ertelemenin gerekçesi olarak ön seçim için yapılacak halk oylaması gösterildi.

Açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

“13-14 Ocak tarihinde 90 yerleşim bölgesinde düzenleyeceği önseçim/halk yoklaması çalışması nedeniyle örgütlerimiz gündeminde olan tüm çalışmaları ileri bir tarihe erteliyor ve bu kapsamda merkez kurullarımızdaki arkadaşlarımızın tümünü bu tarihsel önseçim uygulamamızda görevlendiriyoruz.”