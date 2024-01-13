Şahan Gökbakar o yorumları affetmedi: Uzlaşma şartını sosyal medyada duyurdu

Şahan Gökbakar kendisine hakaret eden bir sosyal medya kullanıcısını affetmedi. Yargıya taşınan davanın sonucunu ise o sosyal medya kullanıcısı Twitter (X) üzerinden duyurdu. Bakın hangi şartla uzlaşma sağlandı.

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Şahan Gökbakar o yorumları affetmedi: Uzlaşma şartını sosyal medyada duyurdu

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kendisine hakaret içeren tweetler atan bir sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu ve konuyu yargıya taşıdı. O sosyal medya kullanıcısı Şahan Gökbakar ile uzlaşma şeklini Twitter (X) üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Şahan Gökbakar'dan yeniden özür dileyen kullanıcı ''Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret içerikli tweet atmam sebebiyle devam eden yargılama sürecinde uzlaşma talebim; Darüşşafaka vakfında eğitim gören bir öğrencinin eğitim masraflarına destek olmam kaydıyla kabul edilmiştir. Başta Sn. Şahan Gökbakar'a hakaret ettiğim için bir kez daha kendisinden, ailesinden, yakınlarından ve sevenlerinden özür diler devamla Darüşşafaka cemiyetinde eğitim gören Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerine bağlı, laik ve çağdaş tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar o yorumları affetmedi: Uzlaşma şartını sosyal medyada duyurdu - Resim : 1

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