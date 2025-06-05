CHP Kurultayına İlişkin İddianame Ağır Ceza'da

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CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KILIÇDAROĞLU 'MAĞDUR', İMAMOĞLU 'MÜDAFİ'

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "mağdur", Ekrem İmamoğlu "müdafi", eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise "müşteki" olarak listelendi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İddianameyi kabul eden Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, dosya kapsamındaki suçlamaların kendi yetki alanını aştığını belirterek, dosyayı görevli ağır ceza mahkemesine sevk etti.

Kaynak: DHA