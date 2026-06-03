CHP Kurultayı Soruşturmasında Yeni İddia: Özkan Yalım'ın Etkin Pişmanlık Kapsamında Ek İfadesi Ortaya Çıktı

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Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında savcılığa yeniden ifade vererek bazı delegelerin yakınlarının belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel’e oy vermeye ikna edildiğini öne sürdü. Özkan Yalım'ın ek ifadesindeki çarpıcı ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz paylaştı. Tokaz'ın aktardıkları şu şekilde oldu:

İç siyasette gündem CHP'nin 38. olan kurultayı ve bu kapsamda da her iki savcılıkta; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da süreci yürütüyor.

BİR KEZ DAHA EK İFADE VERDİ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış ve hemen akabinde de görevinden uzaklaştırılmıştı. Dün bir kez daha Özkan Yalım savcılığa bir başvuruda bulundu ek ifade vermek üzere ve kapsamlı ifadeler verdi.

Şimdi Özkan Yalım'ın ifadesinin geneline bakıldığında daha önce verdiği beyanlara benzer nitelikte ifadeler kullandığını söyleyebilirim. Peki neler söyledi? Öncelikle kurultay sürecinden bahsetti Özkan Yalım ifadesinde; "o süreçte 40'ı aşkın ili gezdim 700 delegeyle de Özgür Özel'e oy vermeleri için görüşmeler gerçekleştirdim" dedi. "Bazı delegelerin de o süreçte talepleri oldu. Bu taleplerden biri de çocuklarının belli belediyelerde şe alınmalarıydı." dedi Özkan Yalım.

"Bu delegelerin taleplerini CHP milletvekilleri ilettiğine ve bazı delegelerin de çocuklarının işe alınmaları talebinin karşılandığını ifade etti. Hatta doğrudan kayıtlara bakılabilir. Bakıldığı takdirde zaten ifadelerimin doğruluğu görülecektir." dedi. Zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda harekete geçti.

SGK KAYITLARINA BAKILSIN TALEBİ

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Masa ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na iki ayrı yazı gönderildi ve kurultay sürecinde oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının SGK kayıtlarının banka hesap hareketlerinin incelenmesi talep edildi.

Kısa süre içerisinde de o yazıya cevap gelmesini bekliyoruz. Yine Özkan Yalım'ın ifadesinde dikkat çeken detaylardan biri de "115 delegeyi Özgür Özel'e oy vermeleri konusunda ikna ettim. Delegeler bir kağıt imzaladılar. 38. Olağan Kurultay'da... Özgür Özel'e oy vereceğim şeklinde bir kağıda imza attılar. Ben de topladığım tüm bu kağıtları Selin Sayak Böke'ye teslim ettim." şeklinde bir beyanda bulundu Özkan Yalım.

Yine kurultay sürecinden bahsettiğinden ifade etmiştik. "Baz kayıtlarına bakılabilir. Söylediklerimin doğruluğundan %100 eminim. Bu konuda gerekli araştırmalar da yapılabilir" dedi.

'MAVİ VALİZE KOYUVER'

Hatırlarsanız bir de Özkan Yalım'ın bir önceki ifadesinde de beyan ettiği bir ifade vardı. Bir bavulla 1 milyon TL'nin Özgür Özel'e teslim edildiği. Buna ilişkin de beyanlarda bulundu Özkan Yalım. Bir mesajlaşma var. 13.10.2023 tarihinde Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında gerçekleşen o mesajda Özgür Özel'in Özkan Yalım'a "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada mavi valizin içerisine koyuver." şeklinde bir mesajı var.

Özgür Özel'in Yalım'a gönderdiği Bu mesaj soruldu Özkan Yalım'a. Özkan Yalım "Zaten mesajın Özgür Özel tarafından gönderildiğinin belli olduğunu" ifade etti. "Ben zaten Özgür Özel'e 1 milyon TL para verdim. Parayı da kendisine teslim ettim. Özgür Özel parayı kongre süreçlerinde yapılan masraflar için kullanacağını ifade etti." şeklinde bir beyan verdi.

Özetle kurultay sürecinde delegelerin Özgür Özel'e oy vermeleri karşılığında nasıl ikna edildiklerini bir kez daha detaylı bir şekilde anlattı. Yalım'ın avukatı da söz konusu süreçte müvekkili hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Süreç bu şekilde. Tabi bundan sonra ne olacak? SGK'ya gönderilen yazılar var. Bunlardan nasıl bir geri dönüş gelecek? Özkan Yalım'ın ifadesi nasıl karşılık bulacak savcılık nezdinde? Bunların zaman içerisinde göreceğiz.

Kaynak: CNN Türk