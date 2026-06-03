AK Parti Teşkilat Başkanlığı Duyurdu: 4 İlde İl Başkanları Değişti

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AK Parti'de yapılan kapsamlı performans ve saha değerlendirmelerinin ardından 4 stratejik ilde görev değişimi gerçekleştirildi.

Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt illerinde mevcut il başkanları görevlerini devrederken, bu illere yeni il başkanları atandı. Ataması yapılan yeni il başkanlarının, yönetim kurullarıyla birlikte çok kısa bir süre içinde görevlerine başlayarak sahaya ineceği belirtildi.

'DEĞİŞİM SÜREÇLERİNİ YÜKSEK SORUMLULUKLA YÜRÜTÜYORUZ'

Görev değişimiyle ilgili genel merkezin mesajında, AK Parti’nin sıradan bir siyasi organizasyon olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"AK Parti sadece bir siyasi parti değil, dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

'HEDEF TÜRKİYE YÜZYILI'

Açıklamanın son bölümünde ise partinin ana vizyonuna dikkat çekildi. Yeni atanan kadroların da bu doğrultuda çalışacağı belirtilerek, "Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi