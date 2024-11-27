CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulunu Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir başkanlığındaki AHEF yönetim kurulu üyelerini CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AHEF Yönetim Kurulunu Kabul Etti - Resim : 1CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya eşlik etti.

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