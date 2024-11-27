Banka Hesabını Bahisçilere Kullandıran Öğrencilere Kötü Haber: Devlet Memuru Olamayacaklar

Banka hesaplarını bahisçilere kiralayan öğrencilere kötü haber Adalet Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlığın hazırladığı 10. Yargı Paketi’nde yasa dışı bahis oynayanlara hapis cezası getirilmesinin planlanmasının ardından şimdi de banka hesaplarını bahisçilere kiralayanlara ceza verilmesi görüşülüyor. Yasadışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'tan sonra hukukçulardan banka hesabı uyarısı geldi. DurakMedya Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Barış Durak'ın özel haberi…

KARA PARA AKLAMAYLA EŞ DEĞER

Özellikle yasa dışı bahis sitelerinin para aktarmak için hesap kiralama yöntemine başvurduklarını söyleyen hukukçular bunun da kara para aklama suçuyla eş değer olduğunu belirttiler. Uzman birçok hukukçu, bu suçu işleyen özellikle öğrencilerin ileri ki dönemlerinde devlet memuriyetinde engel taşıyacağının uyarısını yaptılar.

MADDİ DURUMU DÜŞÜK ÖĞRENCİLER HEDEFTE

Maddi durumu düşük öğrencileri hedefleyen bahisçiler aylık olarak kiraladıkları banka hesapları için 40 ile 50 bin TL arasında ödeme yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sistemle binlerce öğrencinin hesaplarının kiralandığı ileri sürüldü.

Kaynak: DurakMedya