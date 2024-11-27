‘İmralı’ Başvurusuna Onay Çıktı mı? Adalet Bakanlığı ve DEM Parti'den Açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İmralı'yla DEM arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Adalet Bakanlığı'nın DEM Parti'nin Öcalan'ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruyu kabul ettiği öne sürüldü.

Adalet Bakanlığı kaynakları ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan iddialara ilişkin Gerçek Gündem'e konuştu.

DEM PARTİ VE BAKANLIK YALANLADI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Adalet Bakanlığı tarafından kendilerine böyle bir bilginin henüz verilmediğini söyledi. Adalet Bakanlığı kaynakları da iddiaları yalanladı.

Ayşegül Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Bu görüşmenin bir an evvel gerçekleşmesi için başvurumuza onay beklediğimizi yineliyoruz" dedi.

'HENÜZ RESMİ GERİ DÖNÜŞ YOK'

DEM Parti kaynaklarından yapılan açıklamada "Eş Genel Başkanlarımızın İmralı'da Sayın Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığına yaptığı başvuruya ilişkin henüz tarafımıza yapılmış resmi bir bildirim, geri dönüş yoktur" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem