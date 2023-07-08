Mahkumların tahliyesine engel: Sudan sebepler arttı

Son dönemde birçok cezaevinde hak ihlaline yönelik şikayetler artmaya başladı. Bu cezaevlerinden biri de Bolu F Tipi Cezaevi.

Nevzat Öztürk adlı mahkumun şartlı tahliyesi de yeterince kitap okumama, elektriği tasarruflu kullanmama gibi gerekçelerle engellendi. CİSST Hukuk Sorumlusu avukat Ruken Altun ve Hapiste Sağlık Tematik Alan Temsilcisi Helin Akyol, cezaevlerinde yaşanan bu sorunlara dair açıklamalarda bulundu.

ENGELLEMELERİN YASAL DAYANAĞI VAR MI?

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; Ruken Altun, İdare ve Gözlem Kurulu'nun şartlı tahliyeleri engellediğine dair çok sayıda şikayet aldıklarını söylüyor. Altun, şartlı tahliyelerin engellenmesine gerekçe olan yasal dayanakları şöyle anlattı: "Hapishanelerde uygulanan hak ihlalleri sonucunda mahpuslar birçok farklı hak ihlaline maruz bırakılmakta. Son yıllarda uygulanan ihlallerden biri de idare ve gözlem kurulu kararları ile tahliyelerin engellenerek mahpusların daha uzun süre hapishanede tutulmasıdır. 29.12.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanıp 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe giren Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik kapsamında oluşturulan İdare ve Gözlem Kurulu, infazını tamamlamış mahpusların 'iyi halli' olup olmadıklarını değerlendirerek tahliyelerini ertelemekte. İnfazlarını tamamlayan mahpuslar idare ve gözlem kurulunun keyfi gerekçelerle 'iyi halli olmama' değerlendirmesiyle koşullu salıverme haklarından faydalanamamakta."

'YENİDEN CEZALANDIRMA…'

Tahliyelerin engelleme gerekçesi ne? Altun bu soruya şu yanıtı verdi: "İdare Gözlem Kurulları, mahpusların hapishanede yaptığı her hareketi değerlendirmeye tabi tutarken, soyut ve keyfi bahanelerle tahliyeleri engellemekte. Mahpusların pişman olup olmadığı, kullandıkları elektrik ve su faturaları, kütüphaneden aldıkları kitap sayısı, aile görüşmesi yapıp yapmadıkları gibi birçok husus değerlendirme konusu yapılmakta. İdare ve Gözlem kurulu kendini mahkeme yerine koyarak soyut, keyfi gerekçelerle mahpusları yargılayıp yeniden cezalandırılmasında aracılık etmekte."

NEVZAT ÖZTÜRK ÖRNEĞİ...

Bolu Cezaevi'nde tutulan Nevzat Öztürk'ün şartlı tahliyesi de engellendi. Öztürk'ün tahliyesinin engellenme gerekçeleriyle ilgili konuşan Altun şöyle devam etti: "CİSST olarak mahpus ve mahpus yakınlarından aldığımız bilgilere göre Bolu F Tipi Hapishanesi'nde şartlı salıverilme zamanı gelen mahpusların tahliyeleri idare ve gözlem kurulunun keyfi gerekçeleriyle engellemekte. Son süreçte basına da yansıyan haberlere göre 15 mahpusun tahliyesi keyfi ve benzer sebeplerle engellendi. Bu mahpuslardan biri de 31 yılı aşkın süredir hapishanede tutulan hasta mahpus Nevzat Öztürk. Nevzat Öztürk, İdare ve Gözlem Kurulu'nca iyi halli olmadığı gerekçesiyle tahliyesi engellenen bir hasta mahpus. İdare ve Gözlem Kurulu, Öztürk'ün iyi halli olmaması ve değerlendirme puanın yetersiz olduğuyla gerekçelendirmiş. Dönemsel değerlendirme yaparak 'iyi halli' olmadığına karar veren kurul, bu değerlendirme sırasında mahpus Nevzat Öztürk’ün şartlı tahliyesini, 'tasarruflu elektrik kullanmama, kütüphaneden kitap almama, hapishane personelinin arama yaptığı sırada görevini zorlaştırma' gibi gerekçelerle engelledi. Öztürk, sosyal faaliyetlerden yararlanabilmek için hapishane idaresine başvurmasına rağmen bu talebi karşılanmamış ancak değerlendirme puanında etkinlik ve sosyal faaliyetlere katılmadığı da gerekçe yapılmış.”